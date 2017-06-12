Самураи, которым больше не страшна тапка. В Японии создали доспехи для животных

Броня изготавливается из разных материалов, украшается вручную и подгоняется точно по размерам питомца, чтобы не сковывать его движений.

Японской компании Samurai Age удалось создать то, чего действительно не хватало всему миру, — самурайские доспехи для кошек и собак. По мнению создателей, домашние животные похожи на самураев, которые всегда готовы нас защитить (правда, насчёт кошек это не точно). Поэтому им просто необходимо то, что поддержит в них дух воина.

Размер брони рассчитан на кошек и собак средних размеров, но также есть возможность сделать индивидуальный заказ под ваше животное. Кроме того, компания планирует продавать маленькие копии доспехов, которые носили легендарные японские самураи. Например, такие, как на собаке породы шиба-ину — аналогичная броня была у Санады Юкимуры, самурая периода Сэнгоку.

Цены на доспехи варьируются от $125 до 146 — всё зависит от размера. Для кошек понадобится дополнительная защита, чтобы они во время привыкания к своей новой одёжке не смогли нанести вам вред своими когтями.