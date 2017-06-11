В Сети новый тренд: фото, сделанные с помощью дрона, как в фильме "Начало"

С этого коллажа и началось обсуждение фотографий в стиле "Начала".
Комментаторы вспомнили и другие аналогичные работы, созданные пользователями Reddit с помощью дрона.
Нашлась даже инструкция, позволяющая создать подобный коллаж любому владельцу дрона.
И, конечно же, комментаторы вспомнили работы турецкого фотографа Айдына Буюкташа, который прославился в Сети своими уходящими в небо пейзажами.
From the series of "Flatland" pic.twitter.com/oSsnVCy4wZ— Aydın Büyüktaş (@aydinbuyuktas) 6 февраля 2017 г.
“Awesome photomanipulation by @aydinbuyuktas ” https://t.co/bsMXp6L1oc pic.twitter.com/EPbJERuyYg— Le meilleur du web (@bestfweb) 25 января 2016 г.
Had a wicked dream last night #dreamscape : @aydinbuyuktas pic.twitter.com/Gmn9W6rskr— Arthur Chance (@Arthur_Chance) 10 марта 2017 г.
Ещё больше переворачивающих мир фотографий Айдына можно посмотреть здесь:
Aydin Büyüktas used drone photography and stitched the pictures together to create these warped birds eye views. #inception pic.twitter.com/NEJ8P36PVr— sacha reihani (@sacha_reihani_) 27 октября 2016 г.
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