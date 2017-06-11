В Сети новый тренд: фото, сделанные с помощью дрона, как в фильме "Начало"

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В Сети новый тренд: фото, сделанные с помощью дрона, как в фильме "Начало"

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Фото: © twitter.com/djrelentt

Пользователь Reddit выложил в Сеть свою фотоработу в стиле фильма "Начало". Для создания реалистичного коллажа ему потребовалось пять фотографий, снятых с помощью дрона. Комментаторы вспомнили и другие впечатляющие снимки "мира наизнанку", увидеть которые можно в подборке от Лайфа.

С этого коллажа и началось обсуждение фотографий в стиле "Начала".

<p>reddit.com</p>

Комментаторы вспомнили и другие аналогичные работы, созданные пользователями Reddit с помощью дрона.

<p>reddit.com</p>

<p>reddit.com</p>

Нашлась даже инструкция, позволяющая создать подобный коллаж любому владельцу дрона.

<p>reddit.com</p>

И, конечно же, комментаторы вспомнили работы турецкого фотографа Айдына Буюкташа, который прославился в Сети своими уходящими в небо пейзажами.

Ещё больше переворачивающих мир фотографий Айдына можно посмотреть здесь:

Автор:
ТК
Татьяна Кондратьева
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