Иллюзия со "скользящим" трактором стала вирусом в соцсетях

За сутки видео со скользящим по дороге трактором посмотрели 2,5 миллиона пользователей. Разгадка этого необычного явления проста: скорость вращения колёс трактора синхронизирована со скоростью затвора камеры. В результате у зрителя возникает ощущение, что колёса остаются неподвижными.

Ранее вирусным стало видео с левитирующим вертолётом, появившееся в результате того же эффекта. За счёт совпадения скорости затвора и частоты вращения лопастей последние кажутся неподвижными.