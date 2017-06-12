Иллюзия со "скользящим" трактором стала вирусом в соцсетях

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Иллюзия со "скользящим" трактором стала вирусом в соцсетях

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Скриншот © L!FE 

За сутки видео со скользящим по дороге трактором посмотрели 2,5 миллиона пользователей. Разгадка этого необычного явления проста: скорость вращения колёс трактора синхронизирована со скоростью затвора камеры. В результате у зрителя возникает ощущение, что колёса остаются неподвижными.

Ранее вирусным стало видео с левитирующим вертолётом, появившееся в результате того же эффекта. За счёт совпадения скорости затвора и частоты вращения лопастей последние кажутся неподвижными.

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