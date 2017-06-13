Как трансгендер из Бразилии попал на обложку Vogue

20-летняя бразильская модель и звезда "Инстаграма" Валентина Сампайо стала первым трансгендером, попавшим на обложку журнала Vogue. Валентина рассказала, как строила карьеру модели в стране, нетерпимой к ЛГБТ-движению.

Публикация от Valentina Sampaio (@valentts) Авг 28 2016 в 5:34 PDT

Валентина родилась и выросла в бразильском городе Акирас. Модель считает, что ей очень повезло с окружением: окружающие всегда воспринимали её как девушку. Она с детства мечтала сниматься и фотографировалась при любом удобном случае.

Публикация от Valentina Sampaio (@valentts) Апр 15 2017 в 5:38 PDT

Первая попытка Валентины стать моделью закончилась провалом: компания по производству одежды отказалась сотрудничать с трансгендером. В результате девушку уволили из рекламного агентства.

Публикация от Valentina Sampaio (@valentts) Окт 22 2016 в 1:19 PDT

Неудача не сломила Валентину, и она отправилась в Сан-Паулу, чтобы участвовать в показе на Неделе моды — именно там модель заметили крупные агентства.

Публикация от Valentina Sampaio (@valentts) Окт 27 2016 в 5:58 PDT

После этого карьера модели-трансгендера пошла в гору. Она снялась для обложек бразильских изданий Elle Brasil и L'Officiel Brasil, а затем её пригласил журнал Vogue Paris. Так Валентина стала первым трансгендером, появившимся на обложке Vogue.

Публикация от Valentina Sampaio (@valentts) Фев 13 2017 в 6:24 PST

Главный редактор Vogue Paris Эммануэль Альт написала редакционную статью, в которой отметил, что Валентина Сампайо отличается от других моделей лишь тем, что родилась мужчиной. Однако он отметил, что битва за равноправие будет выиграна лишь тогда, когда появление трансгендера на обложке не потребует написания редакционной статьи.