Как трансгендер из Бразилии попал на обложку Vogue

Валентина родилась и выросла в бразильском городе Акирас. Модель считает, что ей очень повезло с окружением: окружающие всегда воспринимали её как девушку. Она с детства мечтала сниматься и фотографировалась при любом удобном случае.
Первая попытка Валентины стать моделью закончилась провалом: компания по производству одежды отказалась сотрудничать с трансгендером. В результате девушку уволили из рекламного агентства.
Неудача не сломила Валентину, и она отправилась в Сан-Паулу, чтобы участвовать в показе на Неделе моды — именно там модель заметили крупные агентства.
После этого карьера модели-трансгендера пошла в гору. Она снялась для обложек бразильских изданий Elle Brasil и L'Officiel Brasil, а затем её пригласил журнал Vogue Paris. Так Валентина стала первым трансгендером, появившимся на обложке Vogue.
Главный редактор Vogue Paris Эммануэль Альт написала редакционную статью, в которой отметил, что Валентина Сампайо отличается от других моделей лишь тем, что родилась мужчиной. Однако он отметил, что битва за равноправие будет выиграна лишь тогда, когда появление трансгендера на обложке не потребует написания редакционной статьи.
У меня исполнилась мечта такого размера, что я даже не знаю, как это описать
Валентина Сампайо
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