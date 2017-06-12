Отныне посуду моешь сам! В иранской пустыне проходят подготовку женщины-ниндзя

Эти снимки выглядят словно сцены из фильма "Крадущийся тигр, затаившийся дракон". Однако оказалось, что некоторые иранские женщины действительно любят размахивать опасным оружием, выполняя сальто назад и бросая вызов гравитации. Они учатся подниматься и прыгать на стены, прятаться в горах и бесшумно резать шею врага, сообщает Daily Mail.
В Иране боевое искусство ниндзюцу уже давно пользуется большой популярностью среди женщин. Клуб, где обучают этому искусству, был открыт ещё в 1989 году в замке Jughin, что в 25 милях от столицы Тегерана. Сейчас он насчитывает 4000 женщин, которые отрабатывают свои навыки, чтобы стать профессиональными ниндзя.
Самый важный урок в ниндзюцу — это уважение и смирение
Инструктор Фатима Муамер
Стоит отметить, что в Иране мужчин призывают в армию в возрасте от 18 лет. Однако они проходят службу, продолжительность которой составляет до 18 месяцев. Поэтому вполне могут стать отличной альтернативой для службы в армии.
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