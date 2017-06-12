Отныне посуду моешь сам! В иранской пустыне проходят подготовку женщины-ниндзя

Называют таких женщин куноити, они носят древнюю одежду японских ниндзя и познают мастерство владения многими видами оружия.

Эти снимки выглядят словно сцены из фильма "Крадущийся тигр, затаившийся дракон". Однако оказалось, что некоторые иранские женщины действительно любят размахивать опасным оружием, выполняя сальто назад и бросая вызов гравитации. Они учатся подниматься и прыгать на стены, прятаться в горах и бесшумно резать шею врага, сообщает Daily Mail.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 6, 2017 at 5:46am PDT

В Иране боевое искусство ниндзюцу уже давно пользуется большой популярностью среди женщин. Клуб, где обучают этому искусству, был открыт ещё в 1989 году в замке Jughin, что в 25 милях от столицы Тегерана. Сейчас он насчитывает 4000 женщин, которые отрабатывают свои навыки, чтобы стать профессиональными ниндзя.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 6, 2017 at 5:47am PDT

Самый важный урок в ниндзюцу — это уважение и смирение Инструктор Фатима Муамер

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 6, 2017 at 5:47am PDT

Стоит отметить, что в Иране мужчин призывают в армию в возрасте от 18 лет. Однако они проходят службу, продолжительность которой составляет до 18 месяцев. Поэтому вполне могут стать отличной альтернативой для службы в армии.