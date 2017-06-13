Шпагатная фотосессия сделала танцовщиц-близняшек звёздами Instagram

Оказывается, на кухне можно не только готовить обед или пить чай, но и тренировать растяжку. Фотограф Карстен Тун снял 24-летних сестричек во время их тренировки на кухне. Он утверждает, что съёмка не была запланирована и девушки просто решили размяться.
Сёстры Веллброк родились на Украине, но 14 лет назад переехали в Германию. Девушки профессионально занимаются танцами и ведут страницы в "Инстаграме". У каждой из сестёр больше 10 тысяч подписчиков.
И ещё несколько совершенно не постановочных фотографий гибких близняшек.
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