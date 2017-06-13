Шпагатная фотосессия сделала танцовщиц-близняшек звёздами Instagram

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Шпагатная фотосессия сделала танцовщиц-близняшек звёздами Instagram

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Фото: © instagram.com/alina_lina_lila_well

Сёстры-близнецы Алина и Эмилия Веллброк родились на Украине, но уже 14 лет живут в Германии. Девушки стали звёздами "Инстаграма" благодаря своей удивительной гибкости и способности садиться на шпагат в самых неожиданных ситуациях.

Оказывается, на кухне можно не только готовить обед или пить чай, но и тренировать растяжку. Фотограф Карстен Тун снял 24-летних сестричек во время их тренировки на кухне. Он утверждает, что съёмка не была запланирована и девушки просто решили размяться.

Сёстры Веллброк родились на Украине, но 14 лет назад переехали в Германию. Девушки профессионально занимаются танцами и ведут страницы в "Инстаграме". У каждой из сестёр больше 10 тысяч подписчиков.

И ещё несколько совершенно не постановочных фотографий гибких близняшек.

Публикация от Elli (@elli_rock)

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