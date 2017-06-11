Мусорщик нашёл на помойке "Анну Каренину" и создал библиотеку выброшенных книг

Хосе Альберто Гутьеррес, мусорщик из Боготы, создал собственную библиотеку из выброшенных на помойку книг. Его коллекция насчитывает более 20 тысяч томов. Каждый колумбийский бедняк может прийти к Хосе и бесплатно получить интересующую книгу.

Хосе Альберто начал собирать библиотеку ещё 20 лет назад. Его первой найденной книгой стала "Анна Каренина" Льва Толстого. Теперь коллекция Гутьерреса, которого прозвали Властелином Книг, насчитывает больше 20 тысяч экземпляров.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 7 2017 в 4:27 PDT

Гутьеррес практически не имеет образования — он закончил только начальную школу. Теперь он помогает учиться детям бедняков, которые не могут купить себе книги. Каждый из них может бесплатно взять книгу в его библиотеке.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 7 2017 в 4:27 PDT

Хосе Альберто помогает и взрослым. В книгах нуждаются солдаты, вернувшиеся к нормальной жизни после гражданской войны в Колумбии.

Книги изменили меня. И я думаю, что книги являются символом надежды для этих мест. Они являются символом мира Хосе Альберто Гутьеррес

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 7 2017 в 4:27 PDT

Благодаря книгам Гутьеррес понял, как важно для человека быть образованным. Теперь 50-летний Альберто хочет вернуться в школу и продолжить обучение.