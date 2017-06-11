Мусорщик нашёл на помойке "Анну Каренину" и создал библиотеку выброшенных книг

Хосе Альберто начал собирать библиотеку ещё 20 лет назад. Его первой найденной книгой стала "Анна Каренина" Льва Толстого. Теперь коллекция Гутьерреса, которого прозвали Властелином Книг, насчитывает больше 20 тысяч экземпляров.
Гутьеррес практически не имеет образования — он закончил только начальную школу. Теперь он помогает учиться детям бедняков, которые не могут купить себе книги. Каждый из них может бесплатно взять книгу в его библиотеке.
Хосе Альберто помогает и взрослым. В книгах нуждаются солдаты, вернувшиеся к нормальной жизни после гражданской войны в Колумбии.
Книги изменили меня. И я думаю, что книги являются символом надежды для этих мест. Они являются символом мира
Хосе Альберто Гутьеррес
Благодаря книгам Гутьеррес понял, как важно для человека быть образованным. Теперь 50-летний Альберто хочет вернуться в школу и продолжить обучение.
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