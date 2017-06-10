Жених и невеста надели строительные каски, чтобы спасти испорченную свадьбу

За несколько месяцев в церкви, где планировалась торжественная церемония, началась стройка.

Энди Бойс, 55, и Сьюзен Кэмпбелл, 49, были вместе уже 23 года, когда решили сыграть идеальную свадьбу. Для этого они забронировали 800-летний храм Всех Святых в Банстеде, Суррей. Однако за несколько месяцев до церемонии церковь была сплошь загорожена строительными лесами, нарушив план влюблённых, сообщает Metro.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 7, 2017 at 5:01am PDT

Пара была расстроена, так как свадьба оказалась на грани краха. Они уже заплатили £1,2 за аренду церкви с колоколом, а также услуги хора, поэтому отменять всё было уже поздно. К тому же невеста с женихом опасались, что свадебные фотографии будут безнадёжно испорчены. К счастью, они нашли выход, высмеяв сложившуюся ситуацию.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 7, 2017 at 5:01am PDT

Гости вместе с женихом и невестой надели строительные ярко-жёлтые каски. Влюблённые рассказали, что пусть их свадьба не была идеальной, но зато она точно запомнится надолго.