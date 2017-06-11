Годовасик, разбуженный любимой песней. "В любой непонятной ситуации танцуй!"

В Сети набирает популярность видео с маленьким ребёнком, который просыпается под любимую песню. Мама малыша Стефани Янгблад сняла на телефон, как сын спит на груди отца, но, как только включается музыка, он начинает забавно двигаться в такт, а затем и вовсе встаёт и начинает танцевать. Короткое видео набрало почти 20 тыс. ретвитов и более 35 тыс. лайков.

When your dead asleep but your song comes on @PostMalone pic.twitter.com/yCdQBmbz8t — Stephanie (@Stephoz_) 3 июня 2017 г. Если и вам хочется так же умопомрачительно танцевать, то вот та самая песня.