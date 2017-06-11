Годовасик, разбуженный любимой песней. "В любой непонятной ситуации танцуй!"

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Годовасик, разбуженный любимой песней. "В любой непонятной ситуации танцуй!"

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В Сети набирает популярность видео с маленьким ребёнком, который просыпается под любимую песню. Мама малыша Стефани Янгблад сняла на телефон, как сын спит на груди отца, но, как только включается музыка, он начинает забавно двигаться в такт, а затем и вовсе встаёт и начинает танцевать. Короткое видео набрало почти 20 тыс. ретвитов и более 35 тыс. лайков.

Если и вам хочется так же умопомрачительно танцевать, то вот та самая песня.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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