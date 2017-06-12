Модель с ногами длиной 129 см: Я врала о росте, чтобы меня не обзывали жирафом

Рост девушки составляет 196 сантиметров, благодаря чему она добилась успеха не только в модельном бизнесе, но и в спорте.

22-летняя жительница Калифорнии Чейз Кеннеди обладает самыми длинными ногами в модельном бизнесе в США. Однако, несмотря на такое достоинство длиной целых 129 сантиметров, в детстве девушке приходилось врать о своём росте, так как она стеснялась быть выше всех своих одноклассников.

A post shared by Chase Kennedy (@chasekennedy_) on Oct 4, 2016 at 6:15pm PDT

Рост девушки составляет 196 сантиметров. В школе её дразнили жирафом, но в дальнейшем удивительно длинные ноги позволили Чейз добиться успехов в спорте, а затем и в модельном бизнесе.

A post shared by Chase Kennedy (@chasekennedy_) on Apr 7, 2016 at 7:57am PDT

Я горжусь своими ногами, не променяла бы их ни на какие другие. Сейчас мне нравится быть высокой Чейз Кеннеди

A post shared by Chase Kennedy (@chasekennedy_) on Sep 30, 2016 at 9:05am PDT

Сейчас Чейз встречается с мужчиной ростом чуть выше 190 сантиметров. Однако раньше отношения у девушки не складывались. Мужчины чувствовали себя униженными высотой этой модели, а ей хотелось найти кого-нибудь выше себя.