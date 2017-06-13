На 15-летие кошки хозяйка устроила ей кинсеаньеру

В семье Оллавариа произошло радостное событие — их кошке Луне исполнилось 15 лет. В честь своей любимицы хозяева решили устроить кинсеаньеру (в странах Латинской Америки — возраст совершеннолетия девочек, празднуется в день 15-летия. — Прим. Лайфа).
Она не просто обычная кошка, она член нашей семьи. Она никогда не остаётся незамеченной
Бриджит Оллавариа, одна из хозяек кошки
Энджел — сестра Бриджит — заявила, что Луне удалось пережить всех домашних питомцев семейства.
Энджел пояснила, что мама очень любит устраивать торжества по любому поводу, поэтому и юбилей кошки не должен был оставаться в стороне.
Моя мама купила на Amazon платье и корону для Луны. Если честно, я думала, что она шутит
Энджел Оллавариа
Идея отпраздновать день рождения кошки пришла маме Энджел ещё год назад. На кинсеаньеру пригласили 12 друзей и членов семьи, а сам праздник продлился около трёх часов.
А через пару дней Энджел решила выложить фотографии с торжества в соцсети.
Семья Оллавариа планирует отпраздновать и 16-летний юбилей своего питомца на следующий год.
Каждый год, который Луна проживает вместе с нами, заслуживает того, чтобы в её честь устраивали праздник!
Бриджит Оллавариа
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