На 15-летие кошки хозяйка устроила ей кинсеаньеру

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На 15-летие кошки хозяйка устроила ей кинсеаньеру

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Коллаж © L!FE  Фото: © facebook.com/QuinceaneraCat

Семья из Северной Каролины решила устроить своей кошке настоящий праздник в честь её 15-летия.

В семье Оллавариа произошло радостное событие — их кошке Луне исполнилось 15 лет. В честь своей любимицы хозяева решили устроить кинсеаньеру (в странах Латинской Америки — возраст совершеннолетия девочек, празднуется в день 15-летия. — Прим. Лайфа).

Flashback Friday

Публикация от Luna - Quinceañera Cat (@luna_sheridan22)

The big 15.. Quinceañera style . . . . #quinceaneracat #LunaCat #quinceañeracat

Публикация от Luna - Quinceañera Cat (@luna_sheridan22)

Она не просто обычная кошка, она член нашей семьи. Она никогда не остаётся незамеченной

Бриджит Оллавариа, одна из хозяек кошки

Энджел — сестра Бриджит — заявила, что Луне удалось пережить всех домашних питомцев семейства.

Энджел пояснила, что мама очень любит устраивать торжества по любому поводу, поэтому и юбилей кошки не должен был оставаться в стороне.

Моя мама купила на Amazon платье и корону для Луны. Если честно, я думала, что она шутит

Энджел Оллавариа

Публикация от @hura_cache

Публикация от @hura_cache

Идея отпраздновать день рождения кошки пришла маме Энджел ещё год назад. На кинсеаньеру пригласили 12 друзей и членов семьи, а сам праздник продлился около трёх часов.

А через пару дней Энджел решила выложить фотографии с торжества в соцсети.

Публикация от @hura_cache

Семья Оллавариа планирует отпраздновать и 16-летний юбилей своего питомца на следующий год.

Каждый год, который Луна проживает вместе с нами, заслуживает того, чтобы в её честь устраивали праздник!

Бриджит Оллавариа

How I feel rn #famous

Публикация от Luna - Quinceañera Cat (@luna_sheridan22)

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