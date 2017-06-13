На 15-летие кошки хозяйка устроила ей кинсеаньеру

Семья из Северной Каролины решила устроить своей кошке настоящий праздник в честь её 15-летия.

В семье Оллавариа произошло радостное событие — их кошке Луне исполнилось 15 лет. В честь своей любимицы хозяева решили устроить кинсеаньеру (в странах Латинской Америки — возраст совершеннолетия девочек, празднуется в день 15-летия. — Прим. Лайфа).

Flashback Friday Публикация от Luna - Quinceañera Cat (@luna_sheridan22) Фев 28 2014 в 7:11 PST

The big 15.. Quinceañera style . . . . #quinceaneracat #LunaCat #quinceañeracat Публикация от Luna - Quinceañera Cat (@luna_sheridan22) Июн 7 2017 в 4:05 PDT

Она не просто обычная кошка, она член нашей семьи. Она никогда не остаётся незамеченной Бриджит Оллавариа, одна из хозяек кошки

Энджел — сестра Бриджит — заявила, что Луне удалось пережить всех домашних питомцев семейства.

Энджел пояснила, что мама очень любит устраивать торжества по любому поводу, поэтому и юбилей кошки не должен был оставаться в стороне.

Моя мама купила на Amazon платье и корону для Луны. Если честно, я думала, что она шутит Энджел Оллавариа

Публикация от @hura_cache Июн 8 2017 в 4:13 PDT

Публикация от @hura_cache Июн 8 2017 в 4:13 PDT

Идея отпраздновать день рождения кошки пришла маме Энджел ещё год назад. На кинсеаньеру пригласили 12 друзей и членов семьи, а сам праздник продлился около трёх часов.

А через пару дней Энджел решила выложить фотографии с торжества в соцсети.

Публикация от @hura_cache Июн 8 2017 в 4:13 PDT

Семья Оллавариа планирует отпраздновать и 16-летний юбилей своего питомца на следующий год.

Каждый год, который Луна проживает вместе с нами, заслуживает того, чтобы в её честь устраивали праздник! Бриджит Оллавариа