Художник превращает ржавые конструкции в потрясающие произведения искусства

Дэн Роулинз из Великобритании превращает ржавый металлолом в восхитительные скульптуры. Объектами его творчества становятся старые автомобили, проржавевшие огнетушители и отслужившие свой срок дорожные знаки. В руках мастера весь этот мусор превращается в прекрасные и удивительные растения.
Дэн Роулинз стремится напомнить людям о том, как важно оставаться в гармонии с природой, ведь это — самая простая и самая важная часть нашей жизни.
Дэн Роулинз превратил старый фургон в сказочный лес
Эта скульптура получилась из ёмкости для хранения зерна
Эта картина когда-то была дорожным знаком
Как и это восхитительное дерево
Старый огнетушитель участвует в персональной выставке художника
А тень, которую отбрасывает работа Дэна Роулинза, — это отдельное произведение искусства
Я пытаюсь создать образы, напоминающие людям о моментах, когда всё кажется возможным и свободным
Дэн Роулинз
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