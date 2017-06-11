Художник превращает ржавые конструкции в потрясающие произведения искусства

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Художник превращает ржавые конструкции в потрясающие произведения искусства

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Фото: © instagram.com/danrawlings64

Дэн Роулинз из Великобритании превращает ржавый металлолом в восхитительные скульптуры. Объектами его творчества становятся старые автомобили, проржавевшие огнетушители и отслужившие свой срок дорожные знаки. В руках мастера весь этот мусор превращается в прекрасные и удивительные растения.

Дэн Роулинз стремится напомнить людям о том, как важно оставаться в гармонии с природой, ведь это — самая простая и самая важная часть нашей жизни.

Дэн Роулинз превратил старый фургон в сказочный лес
Эта скульптура получилась из ёмкости для хранения зерна
Эта картина когда-то была дорожным знаком
Как и это восхитительное дерево
Старый огнетушитель участвует в персональной выставке художника
А тень, которую отбрасывает работа Дэна Роулинза, — это отдельное произведение искусства

Я пытаюсь создать образы, напоминающие людям о моментах, когда всё кажется возможным и свободным

Дэн Роулинз

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