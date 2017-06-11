Художник превращает ржавые конструкции в потрясающие произведения искусства

Дэн Роулинз из Великобритании превращает ржавый металлолом в восхитительные скульптуры. Объектами его творчества становятся старые автомобили, проржавевшие огнетушители и отслужившие свой срок дорожные знаки. В руках мастера весь этот мусор превращается в прекрасные и удивительные растения.