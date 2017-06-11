Бразильская модель доказала, что подписчиков Instagram достала искусственность

Имя молодой девушки наверняка не знакомо многим, однако стоит взглянуть на фотографии, и её с трудом удастся забыть.
Природная красота этой юной особы буквально свела с ума многотысячных пользователей Интернета.
В свои 17 лет Джулия уже работает моделью. С ней заключило контракт международное модельное агентство Unique Models.
Это неудивительно. Ведь в свои юные годы девушке есть чем похвастаться: у неё роскошные длинные волосы, идеальное тело с пышными формами и естественная красота лица.
За жизнью юной модели следит несколько десятков тысяч подписчиков.
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