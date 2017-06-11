Бразильская модель доказала, что подписчиков Instagram достала искусственность

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Бразильская модель доказала, что подписчиков Instagram достала искусственность

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Бразильские девушки привлекают своей яркой внешностью и роскошными формами, сводя мужчин с ума. Возможно, за новую звезду "Инстаграма" Джулию Пиментел из города Гама, Бразилия, в скором времени придётся побороться многим ведущим модельным агентствам.

Имя молодой девушки наверняка не знакомо многим, однако стоит взглянуть на фотографии, и её с трудом удастся забыть.

pensando muito

Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell)

você quer lutar?

Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell)

Природная красота этой юной особы буквально свела с ума многотысячных пользователей Интернета.

a sofrer com esta água gelada

Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell)

Q foi?

Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell)

Este é o meu namorado

Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell)

В свои 17 лет Джулия уже работает моделью. С ней заключило контракт международное модельное агентство Unique Models.

tempo de lazer

Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell)

Jessica rabbit

Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell)

Это неудивительно. Ведь в свои юные годы девушке есть чем похвастаться: у неё роскошные длинные волосы, идеальное тело с пышными формами и естественная красота лица.

lentamente, é muito frio

Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell)

pensar por um tempo na piscina

Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell)

sol não vá

Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell)

Fazendo fotossíntese ná

Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell)

За жизнью юной модели следит несколько десятков тысяч подписчиков.

Muito tropical

Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell)

Boa noite

Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell)

Na terra nasce o amor, no céu floresce

Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell)

missin #tbt

Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell)

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