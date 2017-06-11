Бразильская модель доказала, что подписчиков Instagram достала искусственность

Бразильские девушки привлекают своей яркой внешностью и роскошными формами, сводя мужчин с ума. Возможно, за новую звезду "Инстаграма" Джулию Пиментел из города Гама, Бразилия, в скором времени придётся побороться многим ведущим модельным агентствам.

Имя молодой девушки наверняка не знакомо многим, однако стоит взглянуть на фотографии, и её с трудом удастся забыть.

pensando muito Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell) Апр 5 2017 в 2:35 PDT

você quer lutar? Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell) Апр 5 2017 в 4:39 PDT

Природная красота этой юной особы буквально свела с ума многотысячных пользователей Интернета.

a sofrer com esta água gelada Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell) Апр 5 2017 в 12:15 PDT

Q foi? Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell) Апр 5 2017 в 2:50 PDT

Este é o meu namorado Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell) Май 17 2017 в 8:30 PDT

В свои 17 лет Джулия уже работает моделью. С ней заключило контракт международное модельное агентство Unique Models.

tempo de lazer Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell) Апр 5 2017 в 12:04 PDT

Jessica rabbit Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell) Апр 5 2017 в 12:07 PDT

Это неудивительно. Ведь в свои юные годы девушке есть чем похвастаться: у неё роскошные длинные волосы, идеальное тело с пышными формами и естественная красота лица.

lentamente, é muito frio Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell) Апр 5 2017 в 12:17 PDT

pensar por um tempo na piscina Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell) Апр 5 2017 в 12:14 PDT

sol não vá Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell) Апр 5 2017 в 2:30 PDT

Fazendo fotossíntese ná Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell) Апр 5 2017 в 2:53 PDT

За жизнью юной модели следит несколько десятков тысяч подписчиков.

Muito tropical Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell) Апр 5 2017 в 5:40 PDT

Boa noite Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell) Апр 6 2017 в 7:14 PDT

Na terra nasce o amor, no céu floresce Публикация от jhuliapimenteloficial (@jhulia_pimentell) Апр 16 2017 в 5:46 PDT