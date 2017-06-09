Хозяин в трусах превратил погоню лисы за курицей из триллера в комедию

15-летний подросток из Уэльса Эван Девис вынужден был прервать подготовку к экзаменам, чтобы спасти свою курицу от лап хищника.

Инцидент произошёл в Уэльсе, когда лиса пробралась через электрический забор, чтобы пообедать домашней птицей, гуляющей по двору.

В момент проникновения хищника Эван сидел дома и готовился к экзаменам. Спустя считаные секунды он услышал шум, раздававшийся со двора. Из окна дома он увидел, как лиса гонится за курицей, уже успев её изрядно потрепать. Парень не растерялся и тут же выбежал из дома в чём был...

Публикация от @hura_cache Июн 9 2017 в 2:23 PDT

Публикация от @hura_cache Июн 9 2017 в 2:23 PDT

Охота на птицу, в ходе которой она потеряла много перьев, продолжалась около минуты. За это время все участники инцидента пробежали по два круга вокруг дома. Погоню удалось заснять четырём камерам видеонаблюдения.

Публикация от @hura_cache Июн 9 2017 в 2:22 PDT