Власти Канады собираются разрешить дуэли

Благодаря изменениям в законодательстве, в Канаде в скором времени снова можно будет вызывать человека на дуэль.

Министр юстиции Канады Джоди Уилсон-Рейболд заявила о поправках в законодательстве, которые нацелены на обновление системы уголовного правосудия. В заявлении правительства говорится, что в Уголовный кодекс "будут внесены поправки, а также отменён ряд положений УК, чтобы обеспечить соответствие кодекса и сделать закон более актуальным для современного общества".

В течение многих лет канадцам было запрещено участвовать в поединках, однако правительство намерено воскресить традицию. Ранее за вызовы и попытки спровоцировать человека на участие в дуэли давали наказание в виде двух лет лишения свободы.

Исторические записи показывают, что последний поединок в Канаде, в котором погиб человек, был зафиксирован в 1838 году. Однако поправки в канадской системе уголовного правосудия касались не только дуэли.

Пять странных законов, которые собираются упразднить в канадском законодательстве:

Закон, запрещающий обещать вознаграждение за возвращение похищенного имущества

Закон, запрещающий печатать, распространять и делать достоянием общественности комиксы о преступлениях

Закон, запрещающий публикации кощунственной клеветы

Закон, который запрещает мошенникам притворяться, что они колдуют