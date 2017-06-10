Власти Канады собираются разрешить дуэли

Министр юстиции Канады Джоди Уилсон-Рейболд заявила о поправках в законодательстве, которые нацелены на обновление системы уголовного правосудия. В заявлении правительства говорится, что в Уголовный кодекс "будут внесены поправки, а также отменён ряд положений УК, чтобы обеспечить соответствие кодекса и сделать закон более актуальным для современного общества".
В течение многих лет канадцам было запрещено участвовать в поединках, однако правительство намерено воскресить традицию. Ранее за вызовы и попытки спровоцировать человека на участие в дуэли давали наказание в виде двух лет лишения свободы.
Исторические записи показывают, что последний поединок в Канаде, в котором погиб человек, был зафиксирован в 1838 году. Однако поправки в канадской системе уголовного правосудия касались не только дуэли.
Пять странных законов, которые собираются упразднить в канадском законодательстве:
Закон, запрещающий обещать вознаграждение за возвращение похищенного имущества
Закон, запрещающий печатать, распространять и делать достоянием общественности комиксы о преступлениях
Закон, запрещающий публикации кощунственной клеветы
Закон, который запрещает мошенникам притворяться, что они колдуют
Закон, запрещающий выпуск торговых марок
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