В США учёные доказали, что люди всегда умирают в хорошем настроении

Психологи изучили посты смертельно больных пациентов и сравнили их с эмоциями людей, которые представили, что им осталось жить несколько месяцев.

Смерть — это не так страшно, как большинство привыкло думать. Учёные из Университета Северной Каролины проанализировали блоги, написанные смертельно больными пациентами, и последние слова приговорённых к смерти. Эмоции, которые обнаружили там психологи, не были тревожными — люди скорее излучали любовь и тянулись к социальным связям, наполняя каждое своё слово смыслом.

Смерть у нас ассоциируется в основном с грустью и ужасом. Но люди невероятно адаптивны — как физически, так и эмоционально Профессор Курт Грей

В исследовании, опубликованном в журнале Psychological Science, учёные сравнили эмоции людей, которые действительно умирают, и тех, кто представил, что им осталось жить всего несколько месяцев. Они обнаружили, что чем ближе смерть, тем размышления человека становятся более положительными, в особенности большое внимание уделяется таким темам, как семья и религия.

Воду и питательные вещества я теперь получаю только через капельницу — кап, кап, кап. Любое движение я не могу сделать без посторонней помощи. Но я окружён такой любовью и заботой, что чувствую, что готов к следующему шагу Сообщение одного из скончавшихся пациентов

Я ни о чём не жалею — у меня была насыщенная жизнь. Мне были дарованы чудесные друзья и семья. Поэтому если это последний для меня урок, то главный вывод из него я сделал. Любовь — это величайший дар. Любовь и честность Сообщение одного из скончавшихся пациентов

Смертельно больные люди, чьи блоги были проанализированы, находились на последней стадии рака или у них был диагностирован боковой амиотрофический склероз. Последние слова заключённых предоставила тюрьма в Техасе. Блоги, которые рассматривались в исследовании, должны были иметь не меньше 10 постов за три месяца.