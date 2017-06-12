Отец вышел из 12-недельной комы, когда услышал голос новорождённого сына

Мужчина получил травму, когда работал на строительном заводе: на голову пострадавшего упал лист железа.

Джонни Литтлу было всего 23 года, когда он получил тяжёлую травму мозга в результате несчастного случая на работе. Он управлял машиной, которая загибала сталь, когда лист железа вылетел из устройства и упал ему на голову. На тот момент его невеста Арлин только ушла в декрет и готовилась стать мамой, сообщает Mirror.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 9, 2017 at 4:22am PDT

Мужчина впал в кому и был в крайне тяжёлом состоянии. Врачи не знали, сможет ли он из неё когда-нибудь выкарабкаться. Однако Арлин не сдавалась и в течение месяца после аварии не отходила от возлюбленного. Она отлучилась всего один раз — на время родов. Женщина пролежала в больнице неделю и снова вернулась к Джонни, но уже вместе с их сыном по имени Джей.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 9, 2017 at 4:22am PDT

Когда ребёнок оказался в палате, мужчина чудесным образом очнулся, чтобы познакомиться с долгожданным сыном. Сейчас Джонни 30 лет, и он признаётся, что мальчик стал его движущей силой на пути к выздоровлению. Ему пришлось заново учиться ходить, говорить и заботиться о себе. И всего бы этого не было без поддержки его любимой.

Для меня Арлин — это легенда. Мы вместе 17 лет, и она была со мной всегда, ездила с ребёнком в больницу, ухаживая за нами обоими Джонни Литтл

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 9, 2017 at 4:22am PDT

Джонни полностью восстановился и снова работает на строительном заводе, чтобы обеспечивать свою семью. Он признаётся, что, когда есть вера, можно добиться абсолютно всего. Недавно Арлин родила второго сына, и семья не думает останавливаться.