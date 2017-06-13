Девушка купила кольцо за $13, не зная, что спустя годы продаст его за $847 тыс.

В Лондоне на торгах, проводимых аукционным домом Sotheby’s, продали кольцо с бриллиантом в 26,27 карата. На первый взгляд, кольцо не представляет из себя ничего необычного, однако оказалось, что оно было куплено на рынке ненужных вещей в 1980-х годах всего за 13 долларов.

Жительница Британии купила на блошином рынке дешёвое кольцо и носила его долгие годы, думая, что это бижутерия. Огромный камень, украшавший изделие, показался ей поддельным. Спустя 30 лет британка решила обратиться к ювелиру, чтобы узнать, может ли её кольцо представлять хоть какую-то ценность.

Однако оценка эксперта шокировала женщину. Оказалось, что всё это время она и не подозревала, что является хозяйкой бриллианта в 26 карат.

Публикация от @hura_cache Июн 9 2017 в 6:07 PDT

Камень прошёл тестирование в Геммологическом институте США, по итогам которого была определена стоимость бриллианта. Изначально кольцо оценили в 325 тысяч долларов, однако в ходе аукциона его цена возросла более чем в два раза — до 847 тысяч.

По словам представителя Sotheby's Джессики Виндам, в кольце оказался настоящий бриллиант в 26 карат. Она заявила, что такие камни очень редки, а причину, по которой женщина считала кольцо дешёвой бижутерией, можно обьяснить тем, что "первое, на что обращают внимание женщины, покупая бриллианты, — это на их блеск и ровную огранку".

Бриллиант ограняли ещё в XIX веке — технологии того времени не позволяли добиться уникального сияния, поэтому камень был похож на обычную стекляшку Джессика Виндам

Имя нового владельца настоящего сокровища неизвестно.