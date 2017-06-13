Как девушки дурят своих подписчиков "худыми" ногами — секрет от инстаграм-модели

Девушка также пожаловалась, что пользователи Сети абсолютно забыли о реальности в погоне за красивыми снимками.

Вы можете истязать свои ноги спортом и буквально поселиться в зале, но всё равно вы будете расстраиваться из-за того, что ваше тело не такое красивое, как на фотографиях спортивных девушек. Давно известно, что дело в ракурсе, но модель Имре Чечен рассказала ещё один секрет, который пригодится для красивых снимков.

A post shared by Imre Çeçen imrececen.com (@imrececen) on Jun 4, 2017 at 1:18am PDT

Модель рассказала, что для того, чтобы получилась фотография с худыми ногами, когда вы сидите, то нужно их немного приподнять. Но в то же время девушка пожаловалась, что люди ведутся на красивые картинки, всё больше отдаляясь от реальности. Ведь это абсолютно нормально, когда девушка сидит и её ноги округляются. Как сильно бы ни был накачан человек, когда он расслабляется, его мышцы расслабляются тоже.

Мы потеряли связь с реальностью! В Интернете мы видим две тонкие ниточки вместо ног. Но это не так! Имре Чечен