9-летняя девочка с пневмонией поразила жюри шоу талантов своим голосом

Девочка буквально ошеломила зрителей и ведущих своей историей из жизни. Перед выступлением она рассказала, что у неё была диагностирована пневмония, которая дала осложнения на почку. Несколько лет назад ей пришлось пережить операцию по трансплантации почки, пожертвованной её матерью.
А потом девочка призналась, что в её семье ожидается пополнение.
— Я только что узнала, что собираюсь стать старшей сестрой. А ещё я очень рада находиться здесь!
Юная звезда о своих впечатлениях
После своего рассказа Анжелика Хейл исполнила песню американской певицы Андры Дей Rise Up.
Своим удивительным голосом девочке удалось заставить зрителей буквально подпрыгивать со своих мест от восторга.
По словам жюри шоу, у девочки большое будущее, а благодаря её голосу она станет "новой Уитни Хьюстон".
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