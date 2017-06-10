9-летняя девочка с пневмонией поразила жюри шоу талантов своим голосом

Девятилетняя Анжелика Хейл из Атланты, штат Джорджия, покорила судей шоу "Америка ищет таланты" своим удивительным голосом. Кроме того, девочка рассказала, что после тяжёлой болезни занялась пением, а после каждого своего выступления жертвовала деньги больницам.

Девочка буквально ошеломила зрителей и ведущих своей историей из жизни. Перед выступлением она рассказала, что у неё была диагностирована пневмония, которая дала осложнения на почку. Несколько лет назад ей пришлось пережить операцию по трансплантации почки, пожертвованной её матерью.

Публикация от @hura_cache Июн 9 2017 в 7:08 PDT

А потом девочка призналась, что в её семье ожидается пополнение.

— Я только что узнала, что собираюсь стать старшей сестрой. А ещё я очень рада находиться здесь! Юная звезда о своих впечатлениях

После своего рассказа Анжелика Хейл исполнила песню американской певицы Андры Дей Rise Up.

Своим удивительным голосом девочке удалось заставить зрителей буквально подпрыгивать со своих мест от восторга.

По словам жюри шоу, у девочки большое будущее, а благодаря её голосу она станет "новой Уитни Хьюстон".