Мама разрешила 12-летней дочке быть на родах братика и травмировала её психику

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Мама разрешила 12-летней дочке быть на родах братика и травмировала её психику

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Фото: www.facebook.com/nikkismith9614/

Отец девочки фотографировал роды и выложил снимки, которые набрали сотни тысяч лайков и комментариев в "Фейсбуке".

12-летняя Джеси Дэллапена долгое время уговаривала маму, чтобы она разрешила присутствовать на её родах. Пару лет назад Дидэ родила сына, но тогда девочке запретили наблюдать, так как малышка была слишком мала. В этот раз мама сказала долгожданное "да", лишь бы ребёнок отвязался. Вот только Джеси, вероятно, ожидала увидеть что-то другое, сообщает Daily Mail.

<p>Фото: www.facebook.com/nikkismith9614</p>

Роды проходили в Баптистском госпитале в Джексоне, Миссисипи. С Джеси рядом стоял врач, который вместе с девочкой доставал ребёнка, а затем обрезал пуповину. Так, при помощи дочки, мама родила здорового сына весом около трёх килограммов.

<p>Фото: www.facebook.com/nikkismith9614</p>

Отец, который также присутствовал на родах, заснял этот волшебный момент и поделился фотографиями в "Фейсбуке". Однако главной героиней снимков стала испуганная Джеси. Правда, сейчас девочка рассказывает, что ей очень понравился процесс и вовсе не было страшно.

<p>Фото: www.facebook.com/nikkismith9614</p>

У меня мурашки, когда я смотрю, как она нянчится с братом. Она словно чувствует себя его частью

Мама Дидэ

<p>Фото: www.facebook.com/nikkismith9614</p>

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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