Парочка из Манчестера не дождалась прилёта на Ибицу и занялась сексом на борту

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Парочка из Манчестера не дождалась прилёта на Ибицу и занялась сексом на борту

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Фото © East News

Пара влюблённых, летящих рейсом Манчестер — Ибица, занялась любовью прямо на пассажирском месте. Мужчина усадил девушку на колени и спросил окружающих, не найдётся ли у них презерватива. Очевидцы сообщили, что экипаж никак не отреагировал на любвеобильную парочку.

Представитель авиакомпании Ryanair сообщил, что в данный момент проводится разбирательство инцидента.

Мы не будем терпеть подобное поведение, и пассажиры, которые ведут себя неприемлемо, будут нести за это ответственность

Представитель авиакомпании Ryanair

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