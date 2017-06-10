Парочка из Манчестера не дождалась прилёта на Ибицу и занялась сексом на борту

Пара влюблённых, летящих рейсом Манчестер — Ибица, занялась любовью прямо на пассажирском месте. Мужчина усадил девушку на колени и спросил окружающих, не найдётся ли у них презерватива. Очевидцы сообщили, что экипаж никак не отреагировал на любвеобильную парочку.

Представитель авиакомпании Ryanair сообщил, что в данный момент проводится разбирательство инцидента. Мы не будем терпеть подобное поведение, и пассажиры, которые ведут себя неприемлемо, будут нести за это ответственность Представитель авиакомпании Ryanair