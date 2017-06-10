Том Харди похоронил лучшего друга — пса по кличке Вуди, которому было 6 лет

Актёр написал прощальное письмо и выложил на YouTube ролик с совместными фотографиями с собакой.

Том Харди написал прощальное письмо для своего любимого пса по кличке Вудсток, который умер от полимиозита. Актёр подобрал собаку на улице несколько лет назад, и за это время они стали лучшими друзьям. Вуди сопровождал Тома на съёмках, шоу, передачах и даже на премьерах.

Он был добрым до кончиков когтей. Единственное, что он знал, была любовь. Вместе с ним мой мир становился лучше Том Харди

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 9, 2017 at 8:02am PDT

Вуди было всего шесть лет, когда его сразило воспаление мышечных тканей. Актёр признался, что рад, что его пёс больше не страдает, но ему будет чертовски его не хватать — Вуди был гораздо больше, чем просто домашнее животное.

Лучший друг на свете. Для меня, для моей семьи. Лучший попутчик, о котором я когда-либо мечтал. Наши души сплелись навсегда Том Харди

Кроме письма, Том смонтировал слайд-шоу в честь погибшего пса. Последние слова, которые актёр написал ушедшему любимцу, были: "Мы любим тебя до Луны и обратно, снова и снова. До бесконечности и за её пределами. Бегай с ангелами, а я присоединюсь, когда настанет моё время. Спасибо за твою любовь, прекрасный мальчик".