Том Харди похоронил лучшего друга — пса по кличке Вуди, которому было 6 лет

Том Харди написал прощальное письмо для своего любимого пса по кличке Вудсток, который умер от полимиозита. Актёр подобрал собаку на улице несколько лет назад, и за это время они стали лучшими друзьям. Вуди сопровождал Тома на съёмках, шоу, передачах и даже на премьерах.
Он был добрым до кончиков когтей. Единственное, что он знал, была любовь. Вместе с ним мой мир становился лучше
Том Харди
Вуди было всего шесть лет, когда его сразило воспаление мышечных тканей. Актёр признался, что рад, что его пёс больше не страдает, но ему будет чертовски его не хватать — Вуди был гораздо больше, чем просто домашнее животное.
Лучший друг на свете. Для меня, для моей семьи. Лучший попутчик, о котором я когда-либо мечтал. Наши души сплелись навсегда
Том Харди
Кроме письма, Том смонтировал слайд-шоу в честь погибшего пса. Последние слова, которые актёр написал ушедшему любимцу, были: "Мы любим тебя до Луны и обратно, снова и снова. До бесконечности и за её пределами. Бегай с ангелами, а я присоединюсь, когда настанет моё время. Спасибо за твою любовь, прекрасный мальчик".
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