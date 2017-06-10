5-летняя внучка обвинила дедушку в убийстве одуванчиков

В Сети набирает популярность видео, которое изначально предназначалось для конкурса "Моя весна с FISKARS". На кадрах видно, как мужчина с помощью специального приспособления выдёргивает из земли одуванчики, а рядом с ним стоит маленькая помощница по имени Аня. Однако, когда пятилетняя девочка видит, как взрослый расправляется с растениями, её нервы не выдерживают — и она вступается за природу: "Вы же их губите!" После этого юный натуралист выходит из кадра и отказывается принимать в этом безобразии участие.