5-летняя внучка обвинила дедушку в убийстве одуванчиков

Читайте также

5-летняя внучка обвинила дедушку в убийстве одуванчиков

12075

Кадр видео “Юмор: Как 5-летняя Аня вмешалась в процесс съемки рекламного ролика”. Скриншот © L!FE

В Сети набирает популярность видео, которое изначально предназначалось для конкурса "Моя весна с FISKARS". На кадрах видно, как мужчина с помощью специального приспособления выдёргивает из земли одуванчики, а рядом с ним стоит маленькая помощница по имени Аня. Однако, когда пятилетняя девочка видит, как взрослый расправляется с растениями, её нервы не выдерживают — и она вступается за природу: "Вы же их губите!" После этого юный натуралист выходит из кадра и отказывается принимать в этом безобразии участие.
Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!