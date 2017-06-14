Аферисты, похитившие 45 млн фунтов, погорели на "ролексах", "феррари" и казино

Три жителя Лондона, состоящие в родственных связях, осуждены в сумме на 27,5 года тюрьмы за налоговые преступления, в результате которых им удалось похитить у государства 45 миллионов фунтов стерлингов. Мошенники вели праздный образ жизни, тратя деньги на азартные игры, путешествия и дорогие покупки. Суд не проявил к ним снисхождения, даже несмотря на поддержку звезды английского футбола.

В королевском суде лондонского района Вуд Грин завершился громкий процесс в отношении трёх местных жителей, которые нанесли государству ущерб в размере 45 млн фунтов. 56-летний Джеффри Копп, его 51-летний брат Эндрю и 24-летний сын Джошуа осуществляли финансовые махинации в компании Central Payroll Specialists, которая предоставляла рекрутинговым агентствам услуги по начислению заработной платы. По данным следствия, с 2009 по 2015 год фирма задекларировала доход в размере 20 млн фунтов вместо 250 млн, тем самым введя в заблуждение налоговую службу.

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 12 2017 в 3:38 PDT

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 12 2017 в 3:38 PDT

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 12 2017 в 3:38 PDT

Выйти на след злоумышленников оказалось несложно. В нарушение принципа "деньги любят тишину" преступное трио тратило незадекларированные доходы на азартные игры, путешествия и дорогие покупки. Популярностью у членов семьи пользовались часы Rolex и Audemars Piguet стоимостью по 50 тысяч фунтов, а также автомобили марок Range Rover, Lamborghini и Bentley.

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 12 2017 в 3:37 PDT

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 12 2017 в 3:37 PDT

24-летний Джошуа отличился особым рвением к красивой жизни. Как-то раз он за одну ночь спустил один миллион фунтов в казино Лас-Вегаса. В его собственности находились девять автомобилей элитных марок, таких как Ferrari и Rolls Royce, а арест помешал ему завершить сделку по покупке особняка стоимостью 4,25 млн фунтов.

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 12 2017 в 3:38 PDT

Полузащитник футбольного клуба "Вест Бромвич Альбион" Джейк Ливермор стал автором письма в поддержку Джошуа Коппа. В своём обращении к суду он попросил о снисхождении к человеку, который помог ему справиться со смертью сына в 2014 году, однако просьба звезды АПЛ осталась неудовлетворённой.

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 12 2017 в 3:43 PDT

По решению суда Джеффри, Эндрю и Джошуа Копп были приговорены к тюремному заключению сроком на 10,5 года, 9 и 8 лет соответственно. Имущество, приобретённое мошенниками на похищенные средства, будет конфисковано в пользу государства.