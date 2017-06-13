Пенсионер нашёл у себя в гараже картину Джексона Поллока стоимостью $15 млн

Эта история больше похожа на сценарий фильма, а не реальную ситуацию. В ней есть всё: тайна, счастливая случайность, громкие имена и счастливый конец.

Когда пожилой житель города Скотсдейл в штате Аризона переезжал в дом престарелых, он решил распродать старые вещи, которые годами пылились у него в гараже. Среди кучи ненужного барахла нашлось нечто ценное — постер, подписанный баскетбольной командой "Лос-Анджелес лейкерс". Чтобы заработать на его продаже, старичок обратился к аукционисту Джошу Левайну, чтобы тот оценил его стоимость. Левайн назвал неплохую цену за постер — 300 долларов, но позже они нашли в том же гараже нечто более ценное.

Мужчина оказался владельцем картин современных нью-йоркских художников, и в его коллекции аукционист увидел полотно, очень сильно напоминающее по стилю работы известного художника Джексона Поллока, гения и первопроходца абстрактного импрессионизма. По словам Левайна, картина с хаотичными завихрениями смотрелась неуместно в краю любителей традиционной живописи, поэтому он сильно заинтересовался её происхождением.

Аукционист провёл три месяца, пытаясь выяснить связь между абстрактной картиной и коллекционером современных полотен из Нью-Йорка Аукционный дом J. Levine

Любопытный Левайн вышел на адвоката владельца полотна, и вот что ему удалось узнать. Картина Поллока попала в руки мужчины благодаря его сестре, Дженнифер Гордон Госгриф. Она считалась изгоем в своей семье, придерживавшейся традиций Среднего Запада. В 50-е годы Дженнифер постоянно ездила в Нью-Йорк и вращалась в высших кругах мира искусства. Среди её знакомых были известные художники XX века Хэзен Гугенхайм Маккинли и Джексон Поллок. В 90-е годы женщина умерла, а всю свою коллекцию картин оставила брату. Видимо, он никогда не был ярым фанатом искусства, поэтому закинул ненужные ему картины в гараж, где они хранились до января 2016 года.

Следующие 18 месяцев Левайн потратил на то, что копался в биографии Дженнифер Госгриф и пытался выяснить её связь с Поллоком. Он не был до конца уверен в том, что найденная в гараже картина написана известным художником, поэтому он обратился за помощью к специалистам, которые подтвердили её подлинность.

Картина является одним из нескольких утерянных полотен, написанных в конце 40-х годов Джексоном Поллоком Фото © Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS

По словам Левайна, картина сильно повреждена и нуждается в кропотливом восстановлении. Полотно долго лежало в доме, где живут курильщики, поэтому многие краски потеряли былую яркость. Реставрация обойдётся в 50 тысяч долларов, но позже картина будет выставлена на аукцион, где будет продана примерно за 10–15 миллионов, что, согласитесь, намного дороже, чем постер с автографами баскетболистов.