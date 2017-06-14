Итальянский художник превращает авокадо в произведения искусства

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Итальянский художник превращает авокадо в произведения искусства

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26-летний итальянский художник Даниэле Бареззи вот уже 19 лет занимается созданием шедевров из овощей и фруктов.

Несмотря на молодой возраст, итальянец уже дважды становился чемпионом мира по карвингу (резьба по овощам и фруктам. — Прим. ред.).

Одна из самых известных его работ была продемонстрирована на открытии The Avocado Show — первого ресторана в Амстердаме, который целиком и полностью посвящён экзотическому фрукту.

Avocado art by @fooddeco What do you guys think about this new pixelated avocado trend? #theavocadoshow #amsterdam #avocadolovers

Публикация от The Avocado Show (@theavocadoshow)

Avocado art baby! by @gakugakugakugakugaku1 #theavocadoshow #amsterdam #avocadolovers

Публикация от The Avocado Show (@theavocadoshow)

Когда я берусь за нож, мой разум поддаётся сердцу и передаёт его прямо в руки, выдавая различные формы. Это похоже на магию

Даниэле Бареззи

Известно, что художник организовал выставку, посвящённую проблемам мигрантов в мире, и сделал известных политиков её частью. В своё время сам художник оказался беженцем — ему пришлось покинуть Сирию из-за начала боевых действий.

Paw Paw Carving Designer @danielebarresi_artist

Публикация от Award Winning Carving Designer (@danielebarresi_artist)

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