Итальянский художник превращает авокадо в произведения искусства

26-летний итальянский художник Даниэле Бареззи вот уже 19 лет занимается созданием шедевров из овощей и фруктов.

Несмотря на молодой возраст, итальянец уже дважды становился чемпионом мира по карвингу (резьба по овощам и фруктам. — Прим. ред.).

A not so avo-casual Friday at The Avocado Show today! Thanks to @danielebarresi_artist who made this piece of avo art for us #theavocadoshow #sopretty #avocado Публикация от The Avocado Show (@theavocadoshow) Июн 9 2017 в 2:01 PDT

Due Date Today!! (but no baby yet) Therefore Baby Avocado Roses on Toast.. 40 weeks and counting! #babyavocado #avocadotoast #avocado #fooddeco Публикация от F O O D D E C O (@fooddeco) Май 21 2017 в 10:48 PDT

Одна из самых известных его работ была продемонстрирована на открытии The Avocado Show — первого ресторана в Амстердаме, который целиком и полностью посвящён экзотическому фрукту.

Avocado art by @fooddeco What do you guys think about this new pixelated avocado trend? #theavocadoshow #amsterdam #avocadolovers Публикация от The Avocado Show (@theavocadoshow) Май 17 2017 в 4:16 PDT

Avocado art baby! by @gakugakugakugakugaku1 #theavocadoshow #amsterdam #avocadolovers Публикация от The Avocado Show (@theavocadoshow) Май 1 2017 в 1:34 PDT

Когда я берусь за нож, мой разум поддаётся сердцу и передаёт его прямо в руки, выдавая различные формы. Это похоже на магию Даниэле Бареззи

Известно, что художник организовал выставку, посвящённую проблемам мигрантов в мире, и сделал известных политиков её частью. В своё время сам художник оказался беженцем — ему пришлось покинуть Сирию из-за начала боевых действий.

The softest cocoon (back in the womb) • I will be offering new works for sale tomorrow, Friday 9th June at 7pm Irish time (24 hours from now) you can preview the new listings in my website shop now - link in bio Публикация от Avocado Stone Faces (@avocadostonefaces) Июн 8 2017 в 11:00 PDT