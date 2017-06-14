Итальянский художник превращает авокадо в произведения искусства

Несмотря на молодой возраст, итальянец уже дважды становился чемпионом мира по карвингу (резьба по овощам и фруктам. — Прим. ред.).
Одна из самых известных его работ была продемонстрирована на открытии The Avocado Show — первого ресторана в Амстердаме, который целиком и полностью посвящён экзотическому фрукту.
Когда я берусь за нож, мой разум поддаётся сердцу и передаёт его прямо в руки, выдавая различные формы. Это похоже на магию
Даниэле Бареззи
Известно, что художник организовал выставку, посвящённую проблемам мигрантов в мире, и сделал известных политиков её частью. В своё время сам художник оказался беженцем — ему пришлось покинуть Сирию из-за начала боевых действий.
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