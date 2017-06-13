Из 8-летней фанатки Кары Делевинь, которая борется с раком, сделали копию звезды

Академия макияжа Glamsquad превратила восьмилетнюю Бруклин в мини-копию Кары Делевинь при помощи серебряной краски и блёсток. Малышка борется с нефробластомой — злокачественной опухолью, поражающей почки, поэтому в ходе химиотерапии она потеряла волосы. Несмотря на жуткую болезнь, девочке хочется быть самой красивой, поэтому ей навстречу пошли стилисты.
Они нанесли на голову девочки скандальный макияж актрисы и выложили фото в своём "инстаграме" с подписью: "Эта маленькая леди борется с раком уже во второй раз и делает это со вкусом! Если у тебя нет волос, то тебя выручат алмазы!"
О храброй девочке узнала сама Делевинь. Она выложила фото Бруклин в "Инстаграме", назвав её своим героем. Буквально за несколько дней публикация набрала более 800 тысяч лайков, а многие пользователи из разных уголков планеты выразили слова поддержки и готовность помочь девочке материально.
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