Из 8-летней фанатки Кары Делевинь, которая борется с раком, сделали копию звезды

Скандальная голливудская актриса Кара Делевинь своими эпатажными образами вдохновляет не только собственных поклонников, но и стилистов по всему миру. Не стали исключением и мастера из академии макияжа Glamsquad, которые решили сделать тяжёлую жизнь больной раком девочки немножечко ярче.

Академия макияжа Glamsquad превратила восьмилетнюю Бруклин в мини-копию Кары Делевинь при помощи серебряной краски и блёсток. Малышка борется с нефробластомой — злокачественной опухолью, поражающей почки, поэтому в ходе химиотерапии она потеряла волосы. Несмотря на жуткую болезнь, девочке хочется быть самой красивой, поэтому ей навстречу пошли стилисты.

Они нанесли на голову девочки скандальный макияж актрисы и выложили фото в своём "инстаграме" с подписью: "Эта маленькая леди борется с раком уже во второй раз и делает это со вкусом! Если у тебя нет волос, то тебя выручат алмазы!"

О храброй девочке узнала сама Делевинь. Она выложила фото Бруклин в "Инстаграме", назвав её своим героем. Буквально за несколько дней публикация набрала более 800 тысяч лайков, а многие пользователи из разных уголков планеты выразили слова поддержки и готовность помочь девочке материально.

Brooklyn MY HERO! #brooklynourhero #whoneedshair @brooklynisourhero Публикация от Cara Delevingne (@caradelevingne) Июн 8 2017 в 10:20 PDT

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