Донорское сердце должно было проработать 10 лет, но служит уже третий десяток

Самый "долгоживущий" британец с пересаженным сердцем отметил 30-летний юбилей операции, которая изменила его жизнь. В 1987 году ему пересадили сердце, и всё это время оно не переставало биться.

Пол Хэймэн, 49-летний житель Британии, подвергся опасной операции в 1987 году, и в течение 30 лет в его груди продолжает биться то же сердце. Тогда врачи убеждали мужчину, что он не проживёт и 10 лет с пересаженным органом, но, вопреки печальным прогнозам, Пол продолжает жить и прекрасно себя чувствует.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 13 2017 в 1:53 PDT

Сложную операцию по пересадке сердца провёл сэр Теренс Инглиш. Его пациентом стал Пол, который вынужден был бросить работу электрика из-за проблем со здоровьем. Но сейчас он абсолютно здоров и благодарен судьбе за каждый новый день. Пол стал самым долгоживущим пациентом с пересаженным сердцем. Его "предшественником" был Джон Маккаферти, который прожил 33 года с чужим сердцем и умер в возрасте 73 лет.

Сердце донора стало главным подарком, который когда-либо мне преподносила жизнь Пол Хэймэн

В день, который разделил жизнь Пола на до и после, а именно 17 декабря 1987 года, доктор Инглиш сказал, что если ему не сделать операцию, то он не доживёт даже до Рождества. Впервые Пол узнал о проблемах со здоровьем в 15 лет — тогда врачи сказали ему, что его сердце в 4 раза больше обычного. Поводом для беспокойства стал день, когда он потерял сознание в школе, а спустя 5 лет он лёг на операционный стол.

Врачи предупредили парня, что новое сердце продлит его жизнь лишь на несколько лет, но Пол был рад узнать, что впереди у него годы жизни, а не недели. Единственное, от чего ему пришлось отказаться, так это от просмотра матчей любимой футбольной команды, поскольку чрезмерное волнение может его убить.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 13 2017 в 1:54 PDT

Не считая этой маленькой детали, Пол абсолютно здоров и готовится отметить 50-летний юбилей. Эта история вдохновила дочь Пола Мелиссу на то, чтобы стать врачом. Сам мужчина имеет активную гражданскую позицию и страстно верит в необходимость донорства.