Врачи спасли младенца весом 600 гр, который родился на сроке разрешённого аборта

Когда Остин Дуглас появился на свет, он весил 1 фунт 4 унции (меньше 600 грамм). Врачи решили бороться за жизнь Дугласа, но предупредили родителей, что шансов на спасение малыша практически нет: такие крошечные младенцы обычно не выживают. Однако Дуглас доказал, что его не стоит списывать со счетов.

Остин Дуглас — один из самых недоношенных детей Великобритании. Он родился на сроке 22 недели и весил меньше 600 граммов. К сожалению, большинство детей, рождённых на этом сроке, не выживает. Более того, аборты в Великобритании можно делать до 24-й недели.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 13 2017 в 4:23 PDT

Когда мама Остина Хелен почувствовала схватки, до запланированных родов оставалось ещё 18 недель. Женщина немедленно отправилась в больницу, но врачи не смогли остановить роды. Младенец появился на свет на шестом месяце беременности. Кожа Остина была настолько тонкой, что через неё были видны его внутренние органы, а его уши не успели до конца сформироваться.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 13 2017 в 4:23 PDT

Остина немедленно поместили в инкубатор, ведь даже самостоятельно дышать ребёнок не мог — его лёгкие не были достаточно развиты. После этого младенца отправили в детскую больницу Бирмингема, где он провёл семь недель, развиваясь и набираясь сил.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 13 2017 в 4:23 PDT

Сейчас жизнь малыша находится вне опасности, хотя ему ещё предстоит пройти долгий путь к здоровью. Родители Остина надеются, что в конце июля смогут забрать сына домой.