Врачи спасли младенца весом 600 гр, который родился на сроке разрешённого аборта

Остин Дуглас — один из самых недоношенных детей Великобритании. Он родился на сроке 22 недели и весил меньше 600 граммов. К сожалению, большинство детей, рождённых на этом сроке, не выживает. Более того, аборты в Великобритании можно делать до 24-й недели.
Когда мама Остина Хелен почувствовала схватки, до запланированных родов оставалось ещё 18 недель. Женщина немедленно отправилась в больницу, но врачи не смогли остановить роды. Младенец появился на свет на шестом месяце беременности. Кожа Остина была настолько тонкой, что через неё были видны его внутренние органы, а его уши не успели до конца сформироваться.
Остина немедленно поместили в инкубатор, ведь даже самостоятельно дышать ребёнок не мог — его лёгкие не были достаточно развиты. После этого младенца отправили в детскую больницу Бирмингема, где он провёл семь недель, развиваясь и набираясь сил.
Сейчас жизнь малыша находится вне опасности, хотя ему ещё предстоит пройти долгий путь к здоровью. Родители Остина надеются, что в конце июля смогут забрать сына домой.
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