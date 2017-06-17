Сиделке, которая бросила умирать 90-летнего ветерана, дали 9 месяцев тюрьмы

Бессердечная женщина сняла 60 тысяч долларов со счёта 90-летнего пенсионера, чьим опекуном она являлась, и оставила его умирать в нищете.

Мэйрид Тэнсли долго следила за своей жертвой. Она приехала в Энфилд на севере Лондона, притворяясь, что ищет здесь жильё и собирается обосноваться, чтобы жить в спокойствии. Она вызвалась быть опекуном для пенсионера и получала 950 долларов в неделю на заботу о нём. Вместо этого 49-летняя женщина тратила деньги на себя, а старик был заброшен. В конце концов у местной полиции появились подозрения, когда со счёта пенсионера была снята огромная сумма денег.

Вскоре полицейские решили навестить пенсионера. Они были шокированы увиденной картиной: здоровье мужчины стремительно ухудшилось, а сам он жил в разрухе и грязи. Медсестра, которая прибыла на место, осмотрела его и установила, что он был сильно обезвожен, измождён и бредил. Тэнсли всячески отрицала, что плачевное состояние старика вызвано её пренебрежительным отношением как опекуна.

49-летнюю Мэйрид Тэнсли приговорили к 9 месяцам тюрьмы и принудили возместить материальный ущерб Фото © Metropolitan Police

В ходе обыска квартиры пенсионера были найдены личные вещи мошенницы, а также конверты с деньгами на сумму, соответствующую средствам, снятым со счёта старика. Во время допроса преступница утверждала, что в 2011 году ей поставили диагноз "обсессивно-компульсивное расстройство". Тем самым она пыталась оправдать наличие своих личных вещей в квартире мужчины.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 13 2017 в 4:07 PDT

Эта история закончилась печально: жертва мошенницы скончалась в больнице. Мужчина был доведён до состояния, в котором он не мог удовлетворить жизненно важные потребности. Судья, который вынес приговор Тэнсли, надеется, что семья потерпевшего будет удовлетворена решением суда.