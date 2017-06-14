Существом, чей истошный вой держал в страхе деревню, оказался павлин

На протяжении недели белый павлин пугал местных жителей английской деревни Хендкросс в Западном Суссексе, блуждая по улицам и издавая громкие крики.

Жители местной деревни разделились на два лагеря: одних раздражал переполох, который наводила уникальная птица, другие были обеспокоены дальнейшей судьбой павлина.

Публикация от @hura_cache Июн 13 2017 в 6:22 PDT

Одна из местных жительниц, 54-летняя Тесс Фентер, рассказала, что из-за громких криков птицы невозможно было спать несколько ночей подряд.

В первый раз, когда я услышала это, я подумала, что схожу с ума. Мне казалось, что какая-то собака издаёт эти ужасные звуки Тесс Фентер

Публикация от @hura_cache Июн 13 2017 в 6:21 PDT

Однако на помощь пришёл 51-летний Дерек Ламм, который работает в центре по спасению домашних птиц. Он заявил, что в его практике это "первый такой экземпляр".

Публикация от @hura_cache Июн 13 2017 в 6:22 PDT

Павлина-альбиноса поместили на ферму, где он уже успел завоевать популярность.