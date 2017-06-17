Девушка путешествует, расплачиваясь за жильё любовью к животным

Эмма Хиггинс из Великобритании уже три года не платит за аренду жилья — вместо этого она бесплатно работает нянькой для домашних животных. Если хозяева питомца планируют отправиться в отпуск, то они могут обратиться за помощью к Эмме — девушка с радостью поживёт с любимцем в их доме. Таким образом, хозяева сэкономят деньги на гостинице для питомца, а Эмма — на оплате жилья.

29-летняя Эмма Хиггинс объездила всю Великобританию и сэкономила тысячи фунтов, работая бесплатной нянькой для домашних животных. Это не единственное занятие девушки: Эмма ведёт собственный сайт о путешествиях и пишет рекламные тексты для журналов.

Публикация от Gotta Keep Movin' | GKM (@gottakeepmovin) Ноя 17 2016 в 4:40 PST

За последние два года Эмма Хиггинс пожила в 15 домах Великобритании и Португалии и преодолела более восьми тысяч километров. Обычно девушка живёт в одном доме не больше двух недель, но в Португалии задержалась на целых пять месяцев. Там она встретила своего возлюбленного — Майка Галлахера.

Публикация от Gotta Keep Movin' | GKM (@gottakeepmovin) Ноя 10 2016 в 3:33 PST

Идею такого необычного хобби Эмме несколько лет назад подсказали. С тех пор девушка исколесила всю Великобританию, а теперь мечтает отправиться в путешествие по Восточной Европе. А самой сложной Эмма считает свою работу в Шотландии.