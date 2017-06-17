Девушка путешествует, расплачиваясь за жильё любовью к животным

29-летняя Эмма Хиггинс объездила всю Великобританию и сэкономила тысячи фунтов, работая бесплатной нянькой для домашних животных. Это не единственное занятие девушки: Эмма ведёт собственный сайт о путешествиях и пишет рекламные тексты для журналов.
За последние два года Эмма Хиггинс пожила в 15 домах Великобритании и Португалии и преодолела более восьми тысяч километров. Обычно девушка живёт в одном доме не больше двух недель, но в Португалии задержалась на целых пять месяцев. Там она встретила своего возлюбленного — Майка Галлахера.
Идею такого необычного хобби Эмме несколько лет назад подсказали. С тех пор девушка исколесила всю Великобританию, а теперь мечтает отправиться в путешествие по Восточной Европе. А самой сложной Эмма считает свою работу в Шотландии.
Там были две собаки, две кошки, девять цыплят и две лошади. Это огромное количество животных. И это было почти настоящей работой!
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