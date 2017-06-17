"Я была вынуждена вынашивать малютку, зная, что она умрёт"

Когда Эшли узнала эту ужасную новость, её мир словно рухнул. Во время очередного ультразвукового исследования врачи увидели, что конечности плода не развиваются должным образом, что означало лишь одно: малышу суждено умереть, едва он появится на свет. Поскольку Эшли живёт в Северной Ирландии, ей не оставалось ничего, кроме как смириться с этим.
В остальной части Великобритании женщины могут прервать беременность, если плод развивается с аномалиями. Аборт разрешён, если ребёнок гарантированно умрёт до или во время родов и никакое лечение не способно изменить ситуацию.
В Ирландии аборт находится под запретом, если беременность не угрожает жизни матери
Фото: © facebook.com/Ashleigh Topley
Следующие 15 недель беременности стали для Эшли настоящей пыткой. Она знала и чувствовала, что её неродившийся ребёнок умирает прямо внутри её утробы. Самое ужасное было то, что люди замечали, как растёт её живот, и дружелюбно спрашивали, когда настанет тот чудесный день, когда малыш появится на свет. Приходя домой, Эшли долгое время плакала.
Иногда я думаю о том, как мне вообще удалось выжить
Эшли Топли
Женщина ждала роковой развязки со смешанными чувствами: в глубине души она желала смерти ребёнка, которая бы избавила её от душевных и физических страданий, она даже смирилась с неизбежностью трагедии. Сердце малышки остановилось на 35-й неделе беременности, когда Эшли ушла на работу. Они с мужем назвали её Кэти.
Пережив все эти ужасы, женщина пытается достучаться до правительства Ирландии. Она хочет убедить властей начать доверять своим женщинам и дать им возможность контролировать свою беременность и быть хозяевами своего организма. Сейчас в правительстве пересматриваются многие законы, в том числе касающиеся абортов. Более двух третей всего населения проголосовали за то, чтобы их легализовать.
- Популярные
- По времени