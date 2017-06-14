25-летнюю учительницу математики арестовали за интимную связь с тремя учениками

Полиция Северной Каролины задержала 25-летнюю учительницу математики, которую обвиняют в том, что она спала с тремя своими учениками.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 13 2017 в 8:14 PDT

Сейчас опозоренная Эрин Маколифф находится за решёткой из-за обвинения в том, что она спала с подростками — двумя парнями 17 лет и одним 16-летним. Администрация школы стала подозревать своего педагога в ненадлежащем обращении с учениками и подала жалобу в полицию.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 13 2017 в 8:15 PDT

После разразившегося скандала Маколифф уволили из школы, в которой она работала с августа прошлого года. Администрация заявила, что в этом вопросе приняла сторону правоохранительных органов. Девушка была взята под стражу в четверг, и сейчас она находится в тюрьме округа Картерет.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 13 2017 в 8:16 PDT

По словам следователей, девушка предлагала своим ученикам остаться после уроков, чтобы улучшить их успеваемость и мышление. Кроме того, она "разрабатывала альтернативные методики, которые должны были повысить уровень понимания учеников".