Жительница Великобритании сфотографировала "руку Бога"

Удивительное природное явление сфотографировала жительница города Лидс, Йоркшир. Её знакомый выложил снимок неба над Лидсом на портале Reddit.com. Он разглядел на фотографии не только руку, но и пловца, однако большинство комментаторов видит исключительно небесную длань. А что удастся разглядеть на снимке вам?

Я вообще не вижу здесь пловца, только руку. Я такой один? Mike9797, пользователь Reddit Фотографии предрекли большое будущее в Сети: Я даю 24 часа на то, чтобы эта "рука Бога" стала вирусной в "Фейсбуке" adams551, пользователь Reddit Впрочем, нашлись и те, кто усомнился в подлинности снимка: Отличная работа в "Фотошопе"! Или это фильтр для "Инстаграма"? SlumnIt, пользователь Reddit