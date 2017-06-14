Жительница Великобритании сфотографировала "руку Бога"

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Жительница Великобритании сфотографировала "руку Бога"

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Фото: © Reddit.com

Удивительное природное явление сфотографировала жительница города Лидс, Йоркшир. Её знакомый выложил снимок неба над Лидсом на портале Reddit.com. Он разглядел на фотографии не только руку, но и пловца, однако большинство комментаторов видит исключительно небесную длань. А что удастся разглядеть на снимке вам?

Я вообще не вижу здесь пловца, только руку. Я такой один?

Mike9797, пользователь Reddit

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/6gvwn5/my_friends_sister_took_this_picture_of_the_sky_in/" target="_blank">Reddit.com</a></p>

Фотографии предрекли большое будущее в Сети:

Я даю 24 часа на то, чтобы эта "рука Бога" стала вирусной в "Фейсбуке"

adams551, пользователь Reddit

Впрочем, нашлись и те, кто усомнился в подлинности снимка:

Отличная работа в "Фотошопе"! Или это фильтр для "Инстаграма"?

SlumnIt, пользователь Reddit

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