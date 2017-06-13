Девушка, снявшая ласковую игуану в метро: Годзилла оказался совсем не страшный

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Девушка, снявшая ласковую игуану в метро: Годзилла оказался совсем не страшный

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Фото: © instagram/@donutloverr

В нью-йоркском метро девушка сняла видео, которое набирает популярность в Сети, — сидящую рядом с ней женщину с огромной игуаной на руках.

Сначала автор видео с настороженностью смотрела на ящерицу, которую в тот момент гладила по спине её хозяйка. Однако позже девушка всё-таки рискует взять милое животное в руки и даже сделать с ним селфи.

Turns out Godzilla wasn't scary at all!! @subwaycreatures #subwayinsp #subwaycreatures

Публикация от Cait Durra (@donutloverr)

"Лапы — это их лучшая часть", — пишет один из пользователей соцсети "Инстаграм".

"Это чертовски мило", — делится впечатлениями другой пользователь.

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