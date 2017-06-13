Девушка, снявшая ласковую игуану в метро: Годзилла оказался совсем не страшный

В нью-йоркском метро девушка сняла видео, которое набирает популярность в Сети, — сидящую рядом с ней женщину с огромной игуаной на руках.
Сначала автор видео с настороженностью смотрела на ящерицу, которую в тот момент гладила по спине её хозяйка. Однако позже девушка всё-таки рискует взять милое животное в руки и даже сделать с ним селфи.
"Лапы — это их лучшая часть", — пишет один из пользователей соцсети "Инстаграм".
"Это чертовски мило", — делится впечатлениями другой пользователь.
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