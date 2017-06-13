Девушка, снявшая ласковую игуану в метро: Годзилла оказался совсем не страшный

В нью-йоркском метро девушка сняла видео, которое набирает популярность в Сети, — сидящую рядом с ней женщину с огромной игуаной на руках.

Сначала автор видео с настороженностью смотрела на ящерицу, которую в тот момент гладила по спине её хозяйка. Однако позже девушка всё-таки рискует взять милое животное в руки и даже сделать с ним селфи.

Turns out Godzilla wasn't scary at all!! @subwaycreatures #subwayinsp #subwaycreatures Публикация от Cait Durra (@donutloverr) Июн 9 2017 в 8:02 PDT

Me and Godzilla on the L. I hope we ride the train together again some day. I promise not to be scared at first!! ❤️ #subwayinsp @subwaycreatures Публикация от Cait Durra (@donutloverr) Июн 9 2017 в 10:08 PDT

"Лапы — это их лучшая часть", — пишет один из пользователей соцсети "Инстаграм".

"Это чертовски мило", — делится впечатлениями другой пользователь.