В Бибера кинули бутылкой, когда он сказал, что не знает песню Despacito (видео)

В последнее время у Джастина Бибера и его фанатов отношения становятся всё более натянутыми. В прошлом году он заявил, что больше не будет делать селфи с "белиберами" (так себя окрестили поклонники его творчества), а теперь огорчает их прямо во время концертов.
Один из фанатов, который пришёл на выступление Бибера на фестивале Summerburst, попросил певца исполнить хит этого лета Despacito, который играет из каждого утюга и уже несколько недель не покидает первые строчки международных чартов. В ответ на эту просьбу Джастин сказал, что делать этого не будет, так как не знает песню наизусть.
Я не могу спеть Despacito. Я её даже не знаю
Джастин Бибер
После того как Джастин Бибер закончил свой невесёлый спич, фанат, который попросил эту песню, кинул в певца пластиковой бутылкой. По счастливой случайности музыкант успел увернуться, поэтому сосуд пролетел мимо его головы.
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