В Бибера кинули бутылкой, когда он сказал, что не знает песню Despacito (видео)

Быть знаменитым — это значит испытывать и любовь, и ненависть. Это прекрасно знает канадский поп-исполнитель Джастин Бибер, которому на днях крепко досталось от разочарованного фаната.

В последнее время у Джастина Бибера и его фанатов отношения становятся всё более натянутыми. В прошлом году он заявил, что больше не будет делать селфи с "белиберами" (так себя окрестили поклонники его творчества), а теперь огорчает их прямо во время концертов.

Один из фанатов, который пришёл на выступление Бибера на фестивале Summerburst, попросил певца исполнить хит этого лета Despacito, который играет из каждого утюга и уже несколько недель не покидает первые строчки международных чартов. В ответ на эту просьбу Джастин сказал, что делать этого не будет, так как не знает песню наизусть.

Я не могу спеть Despacito. Я её даже не знаю Джастин Бибер

После того как Джастин Бибер закончил свой невесёлый спич, фанат, который попросил эту песню, кинул в певца пластиковой бутылкой. По счастливой случайности музыкант успел увернуться, поэтому сосуд пролетел мимо его головы.