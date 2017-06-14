Кроссовки Марти Макфлая из фильма "Назад в будущее — 2" продали за $52,5 тыс.

Аукционный дом Heritage Auctions продал самозашнуровывающиеся кроссовки из фильма "Назад в будущее — 2" за рекордно низкую сумму — 52,5 тыс. долларов.

Всемирно известная компания Nike выпустила реплику модели Mag в 2011 году, однако тогда обувь не была оснащена функцией автошнуровки, благодаря которой кроссовки из фильма так хорошо известны.

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 1:07 PDT

Однако в честь юбилея с момента выхода фильма спортивный гигант решил осуществить мечту поклонников фильма и сделать небольшую партию кроссовок, в которых шнурки стягиваются в зависимости от движений владельца обуви таким образом, чтобы обеспечить человеку максимальный комфорт. Модель официально была представлена в сентябре 2016 года.

Как заявляют представители аукционного дома, кроссовки 2017 года продали за рекордно низкую сумму в размере 52,5 тыс. долларов, в то время как в прошлом году на одном из гонконгских аукционов пара самозашнуровывающихся кроссовок Nike Mag была продана за 104 тысячи долларов. Часть средств, полученных от продажи культовой обуви, была передана в фонд J. Fox Foundation, занимающийся изучением болезни Паркинсона.