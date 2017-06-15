30-летняя мать соблазнила 16-летнего двойника Егора Крида и родила ему сына

Джек Фусиле рассказал, каково это — встречаться с женщиной практически вдвое старше него.

Джеку Фусиле было всего 16 лет, когда он начал встречаться с Кэтлин Мартин, которая старше его на 14 лет. Влюблённые познакомились в Интернете, после чего у них завязался бурный роман. Родственники, да и общественность, были в шоке, тем более что уже через семь месяцев после начала их отношений Кэтлин объявила о своей беременности, сообщает Daily Mail.

Сейчас маленькому Джею девять месяцев. Это третий ребёнок Кэтлин, но женщина не хочет останавливаться на достигнутом. Она рассказывает, что 18-летний Джек хорошо ладит с её детьми, старший из которых всего на пять лет младше своего "отчима". Пара не скрывает свой роман и рассказала СМИ более подробно о своих отношениях.

Джек очень зрелый для своих лет. Пока его ровесники гуляют, он воспитывает наших детей и очень этому рад Кэтлин Мартин

Сам мальчик рассказывает, что, как только закончил школу, ему пришлось столкнуться со взрослой жизнью. Сейчас он работает мойщиком машин. Джек признаётся, что ему было страшно, когда он начал встречаться с Кэтлин, но потом он преодолел тревогу и сейчас всем доволен.