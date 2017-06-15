15-летний спасатель откачал утонувшего ребёнка в первые 20 минут своей работы

Джек Виглианко с детства мечтал работать спасателем и в 15 лет сумел осуществить свою мечту: он устроился на работу в бассейн Чарльза А. Фостера в Лейквуде, штат Огайо. Прошло лишь 20 минут с начала первой в жизни смены Джека, когда четырёхлетний малыш стал тонуть на его глазах.
Я услышал крик "На помощь!" и увидел мальчика ростом не больше метра, который тонул на глубине метр двадцать
Джек Виглианко
Джек успел пройти инструктаж и моментально среагировал: он бросился к ребёнку, вытащил его на бортик и привёл в чувство. Отдел водных видов спорта Лейквуда сообщил, что вся эта ситуация должна напомнить родителям о необходимости следить за своими детьми.
Джек спокойно отреагировал на свалившуюся на него славу. Он сказал, что всегда мечтал работать спасателем и теперь точно не забудет свой первый день на работе.
Я просто понял, что спас жизнь ребёнка. Не так много людей могут этим похвастаться. Никто из моих друзей не может
Джек Виглианко
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