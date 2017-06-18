Кембриджские учёные запретили называть студентов гениями, потому что это сексизм

Инициатором выступила одна из преподавательниц после того, как студенткам разрешили взять домой свои экзаменационные работы.

В Кембриджском университете запретили произносить такие слова, как "гений", "гениальность" и "талант", поскольку они включают в себя предпосылки гендерного неравенства. Об этом The Telegraph рассказала преподавательница британской истории в учебном заведении Люси Делап.

Эти слова в течение долгого времени ассоциировались исключительно с мужчинами. И некоторым женщинам это не нравится Люси Делап

Делап, которая также специализируется в области гендерной истории, рассказала, что одна из причин, почему мужчины чаще получают дипломы с отличием первого класса, — это борьба студенток с тем, что в университете доминирует "мужская среда". Так, например, в списке литературы преобладают мужчины-авторы, и то же касается учебных библиотек.

По данным статистической службы Европейского союза, в странах Европы на одну женщину, работающую в науке, приходится двое мужчин Фото © Flickr/COD Newsroom

Скандал с гендерным неравенством разгорелся в Кембридже после того, как один из преподавателей разрешил студенткам взять домой экзаменационные работы, где они могли сфальсифицировать результаты. По мнению некоторых из учебного состава университета, этот поступок подразумевал, что девушки — это слабый пол, и являлся унизительным для учащихся.

Поэтому Делап взялась за гендерное неравенство в университете, начав с допустимой лексики для преподавателей университета.