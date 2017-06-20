Дом для кошек выставили на продажу за $240 тыс.

Как известно, ни одно животное в мире не обладает такой популярностью, как котики. Почти у каждого есть эти милые домашние питомцы. Однако в этом доме, видимо, раньше жил настоящий и преданный фанат семейства кошачьих — количество котиков там просто зашкаливает.

В Стэнфорде, Аризона, выставили на продажу дом, который довёл бы до истерики любого человека, страдающего айлурофобией (боязнь кошек. — Прим. ред.).

Дело в том, что кошек в этом доме оказалось бесчисленное количество. Общая площадь дома составляет 2500 кв. футов (232,36 кв. м). В нём есть гостиная, рабочий кабинет, прихожая, а также две спальни и ванная. Однако всё это украшено изображениями кошек.

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 3:56 PDT

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 3:56 PDT

В этом странном доме можно найти постеры с котами, приклеенные к стене и потолку, предметы, изображающие кошек. В подвале хранятся огромные деревья из котов, чучела животных, прибитые к деревянным столбам, контейнеры с изображениями кошек, коврики с нарисованными котятами и т.д.

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 3:56 PDT

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 3:56 PDT

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 3:56 PDT

Компания Coldwell Banker, выставившая странный дом на продажу, оценила его в 240 тысяч долларов.

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 3:55 PDT

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 3:55 PDT

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 3:55 PDT

"Если вы любите кошек, тогда этот дом для вас! Мебель и шкафы выполнены из дерева (дуб, Lacewood и Bocote). Игровой комплекс для кошек с разными уровнями в большой комнате выполнен из камня. Все внутренние двери изготовлены по индивидуальному заказу (дерево). В целом очень милый и забавный дом", — говорится в заявлении компании.