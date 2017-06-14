Китайские учёные посадят картофель на обратной стороне Луны

Согласно сегодняшней публикации в издании Chongqing Morning Post, герметично упакованный картофель будет помещён на автоматическую станцию "Чанъэ-4".
"Чанъэ-4" в 2018 году впервые в истории совершит мягкую посадку на обратной стороне Луны
Фото © Flickr/gab1230067
По словам профессора Се Гэнсинь из Чунцинского университета, в капсулу помимо картофеля будут помещены личинки шелкопряда. Целью этого эксперимента является выяснить, смогут ли насекомые и корнеплоды выжить на поверхности спутника, а следовательно, сможет ли человеческая колония освоиться на другой планете.
Вполне возможно, что китайские учёные пришли к этой идее, вдохновившись фильмом "Марсианин" (или книгой), где персонаж Мэтта Дэймона научился выращивать картофель на поверхности Марса, чтобы выжить.
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