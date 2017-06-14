Китайские учёные посадят картофель на обратной стороне Луны

Учёные из Китая намерены научиться выращивать картошку на Луне в рамках миссии по изучению спутника Земли. Первые клубни будут доставлены на Луну уже в следующем году.

Согласно сегодняшней публикации в издании Chongqing Morning Post, герметично упакованный картофель будет помещён на автоматическую станцию "Чанъэ-4".

"Чанъэ-4" в 2018 году впервые в истории совершит мягкую посадку на обратной стороне Луны Фото © Flickr/gab1230067

По словам профессора Се Гэнсинь из Чунцинского университета, в капсулу помимо картофеля будут помещены личинки шелкопряда. Целью этого эксперимента является выяснить, смогут ли насекомые и корнеплоды выжить на поверхности спутника, а следовательно, сможет ли человеческая колония освоиться на другой планете.

Вполне возможно, что китайские учёные пришли к этой идее, вдохновившись фильмом "Марсианин" (или книгой), где персонаж Мэтта Дэймона научился выращивать картофель на поверхности Марса, чтобы выжить.