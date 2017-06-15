Пенсионерка надеется продать на eBay куриное яйцо в форме шара за 35 тысяч

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Пенсионерка надеется продать на eBay куриное яйцо в форме шара за 35 тысяч

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Скриншот: © L!FE

63-летняя Лесли Райт поразилась, когда обнаружила идеально круглое яйцо, которое снесла её курица. Теперь женщина намерена продать его как можно дороже на eBay.

Пчеловод из Великобритании Лесли Райт очень удивилась ровному и круглому яйцу, которое снесла одна из четырёх её домашних куриц.

Публикация от @hura_cache

Публикация от @hura_cache

Женщина заявила, что сначала хотела сделать из яйца омлет, однако потом резко передумала, увидев, как стремительно растёт популярность фотографии куриного шедевра в Сети.

Я выставила фотографию яйца в Интернет, и кто-то мне кинул ссылку, где похожее яйцо продали на eBay за £480

Лесли Райт

Публикация от @hura_cache

Публикация от @hura_cache

Вдохновившись такой новостью, Лесли Райт намерена продать куриный шедевр на eBay дороже 480 фунтов.

Пока только несколько фунтов предложили за яйцо

Лесли Райт

Полученные деньги женщина намерена пустить на благотворительность — в поддержку собачьей породы бигль.

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