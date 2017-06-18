93-летний жених и 95-летняя невеста сыграли свадьбу, похоронив своих супругов

Маргарет Хасбанд вышла замуж за Бернарда Брайса спустя 66 лет после того, как она была подружкой невесты на его первой свадьбе. На момент регистрации брака ей исполнилось 95 лет, а ему — 93 года.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 14 2017 в 4:46 PDT

Эта парочка стала одной из самых пожилых новобрачных, ведь на двоих им целых 188 лет. Они сыграли свадьбу в английском городе Госфорт. Маргарет и Бернард возродили дружбу шесть лет назад, когда Маргарет преодолела 250 миль, чтобы присутствовать на похоронах его первой жены. В тот же день Бернард признался младшему сыну Маргарет, что всю жизнь испытывал к ней тёплые чувства. Это стало первым шагом к тому, чтобы дружба между старыми знакомыми переросла в нечто большее.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 14 2017 в 4:47 PDT

И вот сын, который помог расцвести любви между двумя старичками, провёл свою маму через залы местной церкви к алтарю. "До сих пор не могу поверить, что она решила выйти замуж", — смеётся он. Новобрачные решили поселиться в графстве Камбрия. Подружками невесты стали две её внучки, а сама она шла под венец в белом платье и с трёхколёсными ходунками, украшенными голубыми лентами.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 14 2017 в 4:47 PDT

Первый муж Маргарет, который является отцом её четырёх сыновей, умер от рака 30 лет назад, вскоре после выхода на пенсию. Сейчас молодожёны безгранично счастливы и полны жизни. Бернард не может поверить своему счастью и говорит о том, что никогда бы не поверил, если бы кто-то ему сказал, что он женится в 93 года.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 14 2017 в 5:26 PDT

Все члены обеих семей были приглашены на торжество и разделили этот счастливый день с пожилыми новобрачными. Все они безумно рады, что их старички нашли своё счастье несмотря на столь почтенный возраст.