Сиамские близнецы со сросшимися головами первый день рождения отметили раздельно

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Сиамские близнецы со сросшимися головами первый день рождения отметили раздельно

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Фото: www.facebook.com/conjoineddelaneytwins

Операция по разъединению девочек длилась 11 часов, сейчас они находятся в палате интенсивной терапии.

Сиамские близнецы получили самый лучший подарок на свой первый день рождения — возможность жить. Маленькие Эрин и Эбби Делани были успешно разъединены после одиннадцатичасовой операции, сообщает The Daily Mail.

<p>Фото: www.facebook.com/conjoineddelaneytwins</p>

Девочки были соединены верхними частями голов — такой тип сращения называют "паразитарные краниопаги", и встречается он крайне редко. Операцию провели в детской больнице в Филадельфии, которая успешно осуществила 23 подобных хирургических вмешательства.

<p>Фото: www.facebook.com/conjoineddelaneytwins</p>

Операцию проводили 30 специалистов из разных областей. В состав группы входили врачи, медсёстры и другой медицинский персонал из нейрохирургии, пластической и реконструктивной хирургии, а также анестезиологии.

<p>Фото: www.facebook.com/conjoineddelaneytwins</p>

Несмотря на сращение, родители девочек никогда не думали, чтобы отказаться от них. Узнав на одиннадцатой неделе беременности, что у них будут сиамские близнецы, Хизер и Райли сразу же стали искать специализированную больницу, которая подходила бы для их детей. Ситуация осложнилась ещё и тем, что роды начались на 10 недель раньше положенного срока. Сейчас малышки находятся в отделении интенсивной терапии и, согласно прогнозам врачей, в скором времени смогут отправиться домой.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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