Мама, дочь которой откачал коп: Если бы полиция нас не остановила, она бы умерла

Когда полицейский патруль остановил машину, которая промчалась мимо на красный свет, стражи правопорядка даже предположить не могли, что сейчас им предстоит спасти жизнь маленькому ребёнку.

В Сети появилось видео спасения младенца, родители которого промчались на красный свет в Браунсвилле, чтобы быстрее доставить его в больницу. Однако на их пути встали полицейские, которые остановили автомобиль за превышение скорости и нарушение правил. Из машины к копам выбежала испуганная женщина, а вслед за ней мужчина с маленьким ребёнком на руках. В слезах они объяснили, что их восьмимесячная дочка задыхается и они ничем не могут ей помочь.

Впрочем, стражи правопорядка не растерялись и в считаные секунды достали предмет, который мешал малышке дышать. После чего раздался детский плач. Затем ребёнок был доставлен в больницу. К счастью, с девочкой всё хорошо.