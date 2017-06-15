Мама, дочь которой откачал коп: Если бы полиция нас не остановила, она бы умерла

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Мама, дочь которой откачал коп: Если бы полиция нас не остановила, она бы умерла

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Когда полицейский патруль остановил машину, которая промчалась мимо на красный свет, стражи правопорядка даже предположить не могли, что сейчас им предстоит спасти жизнь маленькому ребёнку.

В Сети появилось видео спасения младенца, родители которого промчались на красный свет в Браунсвилле, чтобы быстрее доставить его в больницу. Однако на их пути встали полицейские, которые остановили автомобиль за превышение скорости и нарушение правил. Из машины к копам выбежала испуганная женщина, а вслед за ней мужчина с маленьким ребёнком на руках. В слезах они объяснили, что их восьмимесячная дочка задыхается и они ничем не могут ей помочь.

Впрочем, стражи правопорядка не растерялись и в считаные секунды достали предмет, который мешал малышке дышать. После чего раздался детский плач. Затем ребёнок был доставлен в больницу. К счастью, с девочкой всё хорошо.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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