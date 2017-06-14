Рыбаки поймали дельфина с редкой мутацией: две головы и одно тело

Морское млекопитающие, вероятнее всего, погибло сразу после родов, поэтому рыбакам удалось его легко выловить.

Рыбаки у берегов Нидерландов поймали маленького дельфина с двумя головами. Это первый случай в истории, когда удалось увидеть это семейство морских млекопитающих с таким типом срастания — парапаг-дицефал, сообщает New Scientist.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 14, 2017 at 6:34am PDT

По некоторым данным, это была морская свинья и, вероятно, она была уже мертва, когда животное поймали рыбаки. Мужчины испугались находки и выбросили её в море, посчитав, что подобный улов нелегален с точки зрения законов ЕС и Голландии. Перед этим они сделали несколько фотографий, которые очень пригодились учёным.

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По снимку исследователям удалось выяснить, что детёныш умер вскоре после рождения, поскольку его хвост был неокрепшим, что необходимо для жизни под водой. Кроме того, о возрасте говорят плоской спинной плавник, который должен был стать вертикальным после рождения, и волоски на верхней губе, которые со временем выпадают.