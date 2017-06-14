Усманов отобрал самые лучшие мемы недели, посвящённые Навальному

Четырём победителям будут вручены iPhone 7 Plus и футболки с автографом Усманова.

Миллиардер Алишер Усманов во второй раз определил финалистов конкурса по теме его видеообращений к оппозиционеру Алексею Навальному. Трое счастливчиков, а также победитель зрительских симпатий получат по iPhone 7 Plus и футболке с мемом и автографом Усманова.

Впрочем, Усманов обещает, что конкурс продолжится и на следующей неделе будут выбраны новые победители.

18 мая Усманов записал видеообращение к Навальному, в котором назвал политика лузером и, в частности, произнёс: "Тьфу на тебя, Алексей Навальный". 24 мая миллиардер выпустил второе видео, в котором заявил, что Навальный — "высокохудожественный врун", а закончил его фразой "Тьфу на тебя ещё раз". 31 мая суд удовлетворил иск Усманова и обязал Фонд борьбы с коррупцией опровергнуть сведения, порочащие Усманова.